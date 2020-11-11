Жительница Омской области хотела поскорее получить права и лишилась 30 тысяч

Омичка обманывала желающих нарушить закон, но сама теперь предстанет перед судом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратилась 31-летняя жительница Омского района. Она честно призналась, что хотела ускорить процесс получения прав. Женщина прошла курсы в автошколе, но на стандартную процедуру получения удостоверения времени не хватало. Когда от знакомых она узнала о женщине, которая может помочь с оформлением документов, сразу обратилась к мошеннице. Омичка предупредила, что берет предоплату в размере 27,4 тысяч рублей, а права привезет через 5 дней. Заявительница деньги перевела, но ничего не получила.

В пресс-службе полиции рассказали, что мошенницей оказалась 27-летняя омичка. Она вдохновилась многочисленными объявлениями в сети о помощи в получении прав, и решила, что может немного подзаработать на обмане желающих ускорить процедуру. Теперь омичке грозит до двух лет лишения свободы.