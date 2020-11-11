Омские фармацевты объяснили, почему не продают лекарства, которые завезли в аптеки

По новым правилам, аптеки не могут продавать немаркированные лекарства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В омских аптеках продолжается кризис с нехваткой лекарств.

Как выяснилось, во многом ситуацию обострило требование обязательной маркировки медикаментов. На время пандемии процедуру сделали бесплатной для аптек. Но пока система дает сбой.

– Товар у нас стоит с четверга, но принять его мы не можем, – цитирует руководителя одной из аптек города «Новый Омск».

– Препараты есть, но проблему дефицита это никак не решает – продавать нельзя, пока мы не получим соответствующего разрешения. Система работает так: мы сканируем товар, отправляем данные и ждем получения ответной квитанции. Только после этого можно его продавать. Но с получением ответных квитанций возникла проблема. Кто-то их ждет с прошлой недели, кто-то сутки, кому-то они приходят через полчаса – логики никакой нет. Товар заказываем каждый день, оперативно отправляем данные в систему маркировки и потом часами или днями ждем квитанции. Маленькие по размеру аптеки уже под потолок завалены коробками, но с этим ничего нельзя сделать.