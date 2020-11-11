В Омской области подросток без прав врезался в КамАЗ

В Омской области подросток врезался в грузовик. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Сегодня утром на уже заснеженной дороге в поселке Южный Усть-Ишимского района случилась авария с участием несовершеннолетнего.

В 11:10 в полицию сообщили о ДТП. Участниками аварии стали легковушка "Тойота Гойя" за рулем которой оказался 16-летний подросток и КамАЗ. Предварительно сотрудники ГИБДД установили что подросток не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в припаркованный на обочине грузовик. Подросток после столкновения попал в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой выяснят все обстоятельства произошедшего и почему подросток оказался за рулем машины.