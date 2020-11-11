В Омской области сельчанин соврал в полиции о потере документов и заработал уголовное дело

Сельчанин пытался обмануть полицию, но помешала его девушка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Муромцевского района Омской области накануне обратился в полицию и рассказал о краже документов и ценных вещей. Он указал, что пропали паспорт, деньги и телефон. Полицейские опросили его сожительницу, единственную возможную свидетельницу преступления. Она рассказала, что телефона у сельчанина давно не было. Это заставило полицейских сомневаться в правдивости заявления. Вскоре мужчина сам признался, что потерял паспорт, а в полицию обратился, чтобы не платить штраф.

Как сообщают в пресс-службе полиции, ранее не судимый житель Омской области станет фигурантом уголовного дела о заведомо ложном доносе.