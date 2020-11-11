В Омской области на хрупкую девушку напали ради пакета с продуктами

Рецидивисту грозит новый срок – по статье «Разбой».

Разбойное нападение случилось в Саргатке. К 22-летней местной жительнице, возвращавшейся вечером из магазина, сзади подошел неизвестный.

Схватив девушку за талию и приставив нож к ее горлу, он потребовал пакет с купленными продуктами. Толкнув свою жертву, нападавший вырвал добычу. После этого он попытался отнять еще и телефон с наушниками, но злодея спугнул проезжавший мимо велосипедист.

– В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила орудие преступления, а также имущество, которое задержанный похитил у заявительницы, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – При опросе фигуранта стало известно, что днем он употребил алкоголь, а вечером решил выйти на улицу, чтобы найти еще спиртного или деньги на его приобретение. Поскольку знакомых он так и не встретил, обратил внимание на потерпевшую: хрупкой комплекции девушка шла одна через безлюдный участок местности.

Теперь неудачливому преступнику, которого до этого уже судили 8 раз, грозит новый срок по статье «Разбой».