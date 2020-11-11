«Росводоканал Омск» представит инновационные проекты

Впервые мероприятие пройдёт на онлайн-площадке, где с омичами за победу будут бороться участники из Оренбурга, Тюмени, Краснодара, Воронежа, Архангельска и Барнаула.

Региональный этап мероприятия состоялся в начале октября. Члены экспертной комиссии заслушали 13 проектов, пять из которых специалистам «Росводоканал Омск» предстоит защищать на федеральном уровне. Отобранные работы направлены на повышение производительности предприятия и повышение качества услуг для клиентов компании.

- Уже сейчас мы видим, что проекты наших специалистов имеют экономический эффект и могут быть внедрены на предприятии. Одни разработки помогают улучшить работу с абонентами, другие – снизить аварийность на сетях. Но у всех них общие задачи – улучшать производственные процессы и повышать качество нашей работы. Я считаю, что такие мероприятия являются двигателем развития омского водоканала и всей группы компаний, - резюмировал генеральный директор «Росводоканал Омск» Сергей Шелест.