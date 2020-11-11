Омские медики рассказали, как восстановиться после коронавируса

В Омской области, по данным областного минздрава, от коронавируса вылечились почти 12 с половиной тысяч жителей. Но получив справки, многие из них жалуются на последствия заболевания. Чаще всего у переболевших коронавирусной инфекцией нарушается сон, появляется отдышка, сухой кашель, наблюдаются суставные проявления, боли в сердце, проблемы с желудочно-кишечным трактом и почками. В некоторых случаях выпадают волосы. Какой должна быть реабилитация после коронавируса, в эфире ГТРК «Иртыш» рассказали специалисты: заведующая круглосуточным стационаром Клинического диагностического центра Татьяна Федорова и ее коллега, врач-кардиолог Ирина Бычковская.

Медики подчеркнули, что восстановление после коронавирусной инфекции может занять несколько месяцев и у каждого пациента оно проходит индивидуально. Но несколько общих советов они все же дали.

Совет первый. При нарушении сна

Очень важно соблюдать режим дня - стараться ложиться и вставать в одно время. Также не следует забывать об адекватных физических нагрузках, прогулках на свежем воздухе. Врач-сомнолог, заведующая круглосуточным стационаром КДЦ Татьяна Федорова рекомендует в этих случаях принимать препараты, содержащие мелатонин. По словам доктора, они также обладают массой полезных эффектов, в том числе оказывают положительное воздействие на проявление «постковидного» синдрома.

- Гаджеты препятствуют выработке мелатонина, поэтому за два часа до сна нужно стараться не брать их в руки. Также для восстановления сна важно принимать магний, который необходим для уравновешивания процессов сна и бодрствования, - рассказала Татьяна Федорова.

А тем, кому, наоборот, сложно с утра просыпаться, доктор советует включать яркий свет в комнате. Это способствует выработке серотонина, и человек проснется на позитиве.

Совет второй. Физические нагрузки

Возвращаться сразу после болезни к привычным физическим нагрузкам врачи не советуют. Сначала нужно заняться лечебной гимнастикой под присмотром врача-инструктора. После болезни организм ослаблен, к привычному ритму нужно возвращаться постепенно. Самый простой и действенный способ возвращения к исходному уровню физической выносливости - ходьба на свежем воздухе.

Совет третий. Остаточный кашель

Бывает, что человек чувствует себя хорошо, но беспокоит непродуктивный сухой кашель, когда мокрота уже не отходит. В этом случае врачи рекомендуют его подавлять, принимая стандартные противокашлевые препараты.

Совет четвертый. Повышение иммунитета

- Для укрепления иммунитета нет какой-то одной чудодейственной таблетки. Это комплекс мер и систем, и у каждой своя роль. Здесь и сон, и прогулки на свежем воздухе, и питание, и адекватные физические нагрузки, - считает Татьяна Федорова.

Принимать поливитамины доктор советуют только пациентам с хроническими заболеваниями. Если питание человека полноценное и правильное, то «нажимать» на витамины не нужно. Исключение только для одного витамина.

- Витамин Д нужно принимать всем. Мы живем в районе, где световой день короток. Никто не получает достаточную дозу ультрафиолетовых лучей, чтобы выработалось нужное количество витамина Д. Это можно делать без похода к врачу. Принимать для взрослых следует по 2000 международных единиц с октября по апрель, - рекомендовала врач-кардиолог Ирина Бычковская.

Также обязательно нужно включать в рацион продукты, богатые витамином С: шиповник, цитрусовые.

А вот проводить контрольную компьютерную томограмму врачи советуют далеко не всем пациентам, перенесшим коронавирус. Если человек переболел в легкой форме и чувствует себя хорошо, нет беспокойств, то и вовсе это исследование делать не нужно. Есть много других способов оценить состояние здоровья пациента, без дополнительного облучения. Напомним, что злоупотребление КТ может привезти к развитию онкологических заболеваний.

Фото: скриншот с «Вести-Омск»