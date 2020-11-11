Сотрудники омского банка продали 300 тонн картофеля за 5 миллионов

В документах залоговое имущество клиента превратилось в несколько тонн картофеля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омском районном суде Омской области на рассмотрении находится дело двух банковских служащих. Они провели странную сделку по продаже крупной партии картофеля.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, таким образом они пытались скрыть продажу залогового имущества клиента. Сделку они представили как сбыт 300 тонн картофеля, а прибыль поделили. Двое служащих по предварительным оценкам нанесли ущерб банку на 4,9 миллионов рублей. Свою вину в преступлении омичи не признали.

В еле будет разбираться суд. Сотрудников обвиняют в растрате в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.