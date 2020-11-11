В Омске подрядчик не выполнил почти половину работ по благоустройству дворов за 9,3 млн

За теплый сезон успели выполнить только 60% от намеченного. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Омске уже несколько лет приводят в порядок дворы по федеральной программе благоустройства. Однако не все работы проходят без нареканий. Очередные существенные недочеты по ремонту таких территорий обнаружили недавно в Центральном округе.

После проверки выяснилось, что подрядная организация ООО «Градстрой», выигравшая контракт на 9,3 млн рублей, успела сделать только 60% от запланированного. При этом все должны были сдать еще в начале октября.

– По результатам проверки прокуратурой г. Омска внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства в ООО «Градстрой», которое находится на рассмотрении, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Устранение нарушений контролируется прокуратурой.