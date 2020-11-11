На видео попало, как омич угрожал пистолетом не пропустившему его водителю

Омич угрожал пистолетом водителю, который его не пропустил. Фото: ВКонтакте

В соцсетях возмущенный хамским поведением другого водителя омич опубликовал запись с видеорегистратора. На ней запечатлены кадры неприятного инцидента на дороге.

Водитель, видимо, пытался обогнать кого-то в крайнем левом ряду и выехал на встречку, но не успел перестроиться и нос к носу встретился с автомобилем автора записи. К счастью, обошлось без столкновения, водители просто остановились друг напротив друга. Автор поста ждал, пока нарушитель перестроится в свой ряд и уедет, но он, видимо, думал иначе. Когда водитель все же попал в свой ряд, он достал пистолет и эмоционально потрясая оружием что-то прокричал, проезжая мимо автора. Как утверждает омич, это были оскорбления и претензии.

Автор поста написал заявление в полицию. Авто-хама ищут. Пока не известно, каким именно оружием он угрожал, пневматическим или боевым.