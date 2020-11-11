В Омске момент жуткого ДТП на улице Гусарова попал на видео

В ГИБДД проводят проверку. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Жуткая авария произошла на днях на улице Гусарова. Там на перекрестке иномарка протаранила внедорожник. В соцсетях появилось видео момента столкновения.

На ролике видно, что водитель легковушки не обратил внимание на знак "Уступи дорогу" и на полном ходу въехал в джип. От удара тяжелую машину выбросило с дороги, и она по инерции протаранила забор на обочине. Только чудом разбитые иномарки не отлетели на маршрутку с полным салоном пассажиров.

В итоге "Газель" уехала с места ДТП, а на помощь разбившимся водителям бросились люди из других машин. Официальных подробностей об этой аварии нет, но виновник очевиден.