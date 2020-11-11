Цифровые сервисы Почты России для безопасного шопинга в период сезонных распродаж

Заранее оформите упрощенное получение отправлений с помощью простой электронной подписи в почтовом отделении или на сайте Почты России. Процесс выдачи посылок и писем в этом случае займет не более 30 секунд без предъявления паспорта и заполнения бумажных извещений. Сервис уже оценили более 350 тысяч жителей Омской области.

Нужно выбирать только крупные площадки и проверенных продавцов, которые волнуются за свою репутацию и заинтересованы в том, чтобы клиент остался доволен. Обязательно нужно ознакомиться с отзывами об интернет-магазине, продавце, товаре и сравнить цены на нескольких площадках. Если вы впервые заказываете у частного лица, старайтесь избегать предоплаты, чтобы уберечься от возможного мошенничества. Вы можете воспользоваться услугой наложенного платежа с описью вложения – и оплатить товар уже по факту его получения, сверив содержимое с тем, что было заявлено продавцом.

Внимательно проверяйте адрес доставки. Индекс, который соответствует вашему адресу, можно уточнить на официальном сайте Почты России www.pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.

Лучше выбирать отслеживаемую доставку почтового отправления. В иностранных интернет-магазинах она может скрываться под обозначением «Registered mail». Тогда вы сможете отследить все пути прохождения своей посылки и точно узнаете, когда она поступит в ваше почтовое отделение.

Отслеживайте свое почтовое отправление на официальном сайте Почты России www.pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. Почта России напрямую обменивается информацией с иностранными почтовыми администрациями, с федеральной таможенной службой, что гарантирует актуальность и достоверность информации, представленной в трекинге.

Чтобы распланировать свой день, через мобильное приложение можно записаться на обслуживание в отделение Почты России. Для предварительной записи необходимо выбрать раздел «запись в почтовое отделение», адрес ближайшей к вам почты и удобное для посещения время, но не менее чем за час до предполагаемого визита. Номер операционного окна отобразится в момент оформления заявки. На данный момент записаться на обслуживание заранее можно в 66 отделений связи города Омска, а также в 28 отделений, расположенных в каждом муниципальном районе Омской области.

Лучше всего вскрывать ценные посылки в почтовом отделении в присутствии почтовых сотрудников. В случае подмены вложения или его повреждения на месте будет составлен акт, которой позволит вам получить компенсацию.

Чтобы получить почтовое отправление, которое находится в почтовом отделении, необязательно идти за ним самостоятельно. Курьеры Почты России могут доставить на дом мелкие пакеты и все виды посылок весом от 2,5 кг до 31 кг. При этом стоимость курьерской доставки из отделения до дома клиента снижена до 100 руб. Оформить доставку можно в мобильном приложении Почты России или на сайте компании pochta.ru.