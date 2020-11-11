Омский лихач скончался за рулем: он не справился с управлением и перевернулся

По предварительной версии водитель не справился с управлением. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сегодня ночью, около 4:00 сотрудники Госавтоинспекции получили сообщение об аварии со смертельным исходом в центре города. Инцидент произошел на съезде с моста имени 60 лет Победы (Метромост) со стороны улицы Орджоникидзе.

После удара об землю автомобиль сильно покорежило. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как уточняют в пресс-службе УМВД, 27-летний омич на автомобиле "Лексус GS 350" ехал со стороны Левого берега и в районе дома № 40 по улице Фрунзе перед перекрестком с Орджоникидзе не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате машина перевернулась и получила серьезные повреждения. Водитель погиб на месте, не дождавшись помощи медиков.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего.