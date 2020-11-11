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Омские инспекторы ДПС потушили пожар в квартире пенсионерки

Омичка пыталась бороться с пламенем сама и могла пострадать
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Сотрудники ГАИ помогли потушить пожар, пока огонь не успел навредить хозяйке квартиры.

Сотрудники ГАИ помогли потушить пожар, пока огонь не успел навредить хозяйке квартиры.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне сотрудники омской Госавтоинспекции во время дежурства в Кировском округе около 20:00 заметили огонь, охвативший балкон на третьем этаже жилой девятиэтажки на улице Крупской. Пожарных на месте еще не было, поэтому патруль остановился и решил проверить, что случилось. Один из полицейских остался на улице, чтобы дождаться экстренные службы, а другой поднялся в квартиру.

Там с огнем на балконе безуспешно пыталась справиться пенсионерка. Как говорит сама женщина, она была напугана и не знала, что именно нужно делать. Вместе с соседом пенсионерки, полицейский тазиками потушили огонь. Воду они брали в ванной. Прибывшие на место пожарные задокументировали произошедшее.