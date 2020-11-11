Омича оштрафовали на 32 тысячи за съемку БСМП-1 с квадрокоптера

За несогласованную съемку омич заплатит крупный штраф. Фото: Андрей МИНАЕВ

В сентябре в небе над БСМП-1 в Омске появился квадрокоптер. За это его хозяину пришлось заплатить крупный штраф. Омская транспортная прокуратура обвинила его в незаконном использовании воздушного пространства.

В ведомстве сообщают, что квадрокоптер модели DJI Mavic 2 Pro не был поставлен на учет, а для полета и съемки над больницей, прославившейся лечением Навального, нужно разрешение администрации города. За все это омичу насчитали штрафов на 32 тысяч рублей. А он запустил дрон, чтобы заработать всего лишь 2 тысячи. На одном из сайтов объявлений омич нашел предложение сделать несколько аэрокадров больницы за скромную плату.