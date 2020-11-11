В одном из омских районов обнаружен опасный вирус

Вирус опасен для человека. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На севере Омской области новая напасть. Там стало известно о найденном вирусе бешенства. Его обнаружили в Тевризском районе региона. Об этом сообщает пресс-служба омского Россельхознадзора. Теперь там собираются вводить карантин.

Причиной послужила обычная лиса, обнаруженная в одном из лесов на территории Тевриза. Как выяснилось, животное было заражено вирусом бешенства. В ближайшее время жителям придется жить в условиях карантина. Это значит, что будет запрещена торговля домашними животными. Под запретом и выставки собак с кошками, нельзя теперь вывозить и любых зверей за территорию поселка, где выявили бешенство.

В ведомстве добавляют, что вирус бешенства смертельно опасное для человека инфекционное заболевание. Оно передается от животных.