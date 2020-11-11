Еще пятеро пациентов умерли от коронавируса в Омской области

Цифры умерших растут. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Появились данные оперштаба за предыдущие сутки о ситуации с коронавирусом в Омской области. Пока цифры не радуют - пандемия в разгаре. Медики фиксируют очередной рекорд: за сутки заразились ковидом 223 сибиряка. Всего в итоге с начала пандемии официально зарегистрировано 17 899 случаев коронавируса в Омской области.

Стабильными остаются и цифры по числу умерших за сутки. За последние 24 часа в омских больницах от коронавируса скончались еще пятеро пациентов. Всего уже в черном списке 472 омича.

- За последние сутки проведено 4 066 исследований, за весь период – 677 962, - сообщили в пресс-службе омского минздрава.