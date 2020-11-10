Омские предприниматели передали медикам средства индивидуальной защиты

Фото Сергея Мельникова

Омские предприниматели присоединились к благотворительной акции регионального отделения общественной организации «Российский красный крест» и передали врачам поликлиники ГБ № 1 им. Кабанова средства индивидуальной защиты.

«Многие члены нашего клуба предпринимателей “Моментум” и их родственники переболели коронавирусом. И я в том числе. Мы видим, в каких условиях работают медики. Один наш коллега, который занимается спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, предложил купить и передать омским врачам столь необходимые сейчас очки, респираторы, костюмы. И сегодня привезли три коробки с респираторами 2-й и 3-й степени защиты, очки и костюмы», — рассказал омский предприниматель Кирилл Хариби.

Председатель Омского регионального отделения общественной организации «Российский Красный крест» Алексей Козоенко рассказал, что благотворительную акцию «Спасибо омским врачам» запустили в октябре. Ее суть в том, чтобы выразить слова благодарности медикам. Можно записать видео и выложить его в соцсети, можно перечислить деньги, а можно, как сделали предприниматели, помочь средствами индивидуальной защиты.

В это сложное время средства индивидуальной защиты медикам нужны как никогда. И хотя в поликлиниках больницы им. Кабанова нехватки СИЗов нет, подарок от предпринимателей однозначно пригодится в дальнейшем.

«Пандемия не на день и не на два. Подарок предпринимателей, безусловно, очень нужен. Спасибо им большое. Врачи должны одеваться как положено, когда идут в дома к пациентам. Такую большую помощь мы получаем впервые. Этих запасов хватит на два-три месяца», — уверена заместитель главврача по поликлиническому отделу работы поликлиники ГБ № 1 Наталья Дмитриева.

Добавим, что у ГБ № 1 две поликлиники, врачи обслуживают в совокупности 100 тысяч омичей.