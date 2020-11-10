Врачи предостерегают: часто делать КТ вредно для здоровья

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Пандемия приучила омичей настороженно относиться к своему здоровью. Чуть небольшой насморк или температура — они сразу бегут сдавать тест на коронавирус и делать компьютерную томограмму. Внимательное отношение к организму еще никогда не было лишним, но здесь важно знать меру. Злоупотребление этим видом диагностики может серьезно навредить здоровью. Во время компьютерной томограммы пациент получает повышенную дозу рентгеновского излучения, что впоследствии может привезти к раку.

«При компьютерной томограмме пациент получает дозу от 3 до 5 миллизивертов. Для сравнения: на обычной рентгенограмме это 0,04 миллизиверта. Вот почему злоупотреблять с этой диагностикой нельзя и проводить КТ нужно только по показаниям врача. В противном случае это может способствовать развитию рака», — предупредила главный специалист по лучевой диагностике неотложных состояний министерства здравоохранения Омской области, заведующая отделением лучевой диагностики БСМП №1 Галина Доровских.

Врач рассказала, что за время работы в условиях пандемии медики пришли к выводу, что проведение компьютерной диагностики в первые дни заболевания вообще неоправданны.

«Раньше КТ делали в первый, второй, третий день заболевания, но сейчас мы понимаем, что этого делать не стоит. Те изменения, которые мы видим в легких, в основном появляются на шестой — одиннадцатый день. Именно это является оптимальным временем для проведения исследования», — отметила Галина Доровских.

Доктор также подчеркнула, что проводить КТ необходимо только по показаниям: если есть повышенная температура, одышка, низкий уровень кислорода в крови, кашель, длительная лихорадка. Пациентам с легким течением, у который из симптомов только отсутствие обоняния, не стоит рисковать здоровьем и проходить обследование.

«Компьютерная томография не определяет этиологию пневмонии. Она помогает установить тяжесть заболевания, эффективность лечения. Только методом ПЦР можно определить коронавирус. Тем пациентам, кто находится в группе риска по возрасту, по сопутствующим заболеваниям, — им томограмму пройти необходимо», — уверена врач.

После выздоровления специалист не советует сразу бежать на КТ: изменения в организме сохраняются еще длительное время. Если поражение легких было более 50%, только через три месяца можно пройти контрольную диагностику.

Доктор также развеяла слухи о возможности заражения коронавирусом во время проведения компьютерной томографии. Диагностика проводится в строго выделенное время и после каждого пациента аппарат обрабатывается. Когда заканчивается время приема, целое отделение закрывается на полтора часа на санобработку и кварцевание.