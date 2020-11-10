Омичам показали, как оформят город на Новый год

Так планируют оформить омские магистрали на Новый год и Рождество. Фото: мэрия Омска

Горадминистрация презентовала утвержденные варианты новогоднего оформления города. Слоганом праздников станет фраза «В Новый год за счастьем». А основной идеей – обновление и возвращение к привычному уладу жизни. Наверняка, именно об этом мечтают многие омичи после непростого панлемийного 2020 года.

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска

За основу оформления взяли логотип «Омск», дополненный изображением леса. Синий и зеленый цвета картинки призваны создать ощущение новогодней ночи.

Также в оформлении будут легко угадываться очертания главных достопримечательностей города: Тарские ворота, Свято-Никольский Казачий собор, московские торговые ряды на Любинском проспекте, пожарная каланча, шар «Держава» и фонтан на улице Чокана Валиханова.

Фото: мэрия Омска