Омичам советуют не делать КТ без направления врача

КТ не показывает, является ли пневмония коронавирусной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В период второй волны коронавируса, когда каждый день количество зараженных коронавирусом в Омске только растет, у горожан все чаще возникает желание провериться на наличие коронвируса. О том где и как сделать мазок "Комсомолка" уже подробно рассказывала здесь. А вот от другого популярного обследования КТ (компьютерное томографии) медики советуют воздержаться. Если и делать, то только с назначения врача. Почему, объяснила заведующая отделением лучевой диагностики БСМП-1, врач-рентгенолог, главный внештатный специалист по лучевой диагностике неотложных состояний Минздрава Омской области Галина Доровских.

- В начале пандемии, чтобы исключить ковидную пневмонию, мы старались выполнить КТ в первые три дня после появления симптомов заболевания. По истечении семи месяцев мы четко понимаем, что этого не стоит делать, потому что те изменения, которые можно увидеть в легких, появляются только на 6–11-й день. Конечно же, для прохождения КТ должно быть обоснованное направление: повышенная температура, одышка, снижение оксигенации крови, которая приводит к снижению сатурации, кашель, длительная лихорадка. Пациентам с легким течением заболевания, а таких достаточно много, проходить КТ не нужно, - отмечает Галина Доровских в интервью "ОмскИнформ". - Компьютерная томография помогает определиться с диагнозом, тяжестью заболевания, отследить эффективность лечения, но не определяет, что именно это ковидная пневмония. Пневмония может быть вызвана и другими вирусными заболеваниями. Только методом ПЦР можно определить, что у пациента коронавирус.