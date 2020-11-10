В Омске существенно выросло число заболевших учителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 10 ноября, в «Доме журналиста» прошла пресс-конференция, посвященная обстановке в омских школах в связи с пандемией ковида.

Выяснилось, что дети коронавирусом сами практически не болеют. Зато переносят инфекцию дальше. А вот учителя начали болеть ковидом, пневмониями и ОРВИ массово.

– За месяц количество детей, заболевших коронавирусом, в процентном соотношении не изменилось. По состоянию на 9 ноября, количество больных детей составляет 0,02% от общего количества обучающихся, – рассказала замминистра образования региона Оксана Груздева. – При этом количество зараженных педагогов стало больше. Если на 15 октября их было 0,14%, то на 9 ноября их уже 0,26% от общего числа педагогов.

Что означают эти загадочные проценты, Оксана Груздева не пояснила. Никто из присутствовавших на пресс-конференции коллег в свою очередь не уточнил, сколько это в людях.

Однако и без этого понятно: ситуация не внушает оптимизма. Например, еще в прошлом месяце эту тему обсуждали в горсовете. Депутаты переживали, что если зараза будет распространяться такими же темпами, в школах просто некому будет преподавать.

А депутат Наталья Поршнева, которая сама работает учителем, рассказала свою историю болезни. Женщина три недели ходила на уроки с воспалением легких из-за того, что участковый терапевт не могла поставить ей правильный диагноз.