В Омске накрыли склад с контрабандными рачками на 15 миллионов

Артемия салина является ценным водным ресурсом и широко применяется в науке и медицине.

На границе Омской области сотрудники ФСБ задержали необычную контрабанду. На этот раз из России пытались вывезти яйца рачков артемии салина.

- В пункте пропуска Ольховка в Омской области в грузовом транспортном средстве под управлением гражданина России и в складских помещениях по месту его загрузки в Омске обнаружено и изъято 18 тонн артемии салина, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Их стоимость оценивается примерно в 15 миллионов рублей. Сейчас рассматривают возможность возбуждения уголовного дела в отношении контрабандистов.

Оказалось, эти рачки являются ценным водным ресурсом по постановлению правительства России. Выглядят эти создания не симпатично, но продукция из них широко применяются в изготовлении лекарств, косметологии, а также в научно-исследовательских целях. В Омской области артемия салина обитает только в озере Эбейты.