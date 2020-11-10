В Омске поймали пьяного водителя, скрывшегося после наезда на пешехода у перехода

Женщину доставили в больницу. Фото: vk.com

Серьезная авария случилась сегодня утром в городке Нефтяников. Там на улице Нефтезаводская иномарка наехала на пешехода. В районе пересечения с улицей Малунцева Toyota Avensis сбила 46-летнюю омичку. После наезда водитель и не думал останавливаться. Он скрылся с места ДТП.

Сбитая женщина получила серьезные травмы. Ее доставили в больницу. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, совсем скоро водителя задержали. У него заметили признаки опьянения. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. Проводится проверка. За то, что уехал с места ДТП, водителю грозит арест до 15 суток и штраф.