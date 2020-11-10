Омичка притворялась мужчиной, чтобы получать деньги и дорогие подарки

Омичка получило около 300 тысяч, притворяясь парнем. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировском районном суде будут рассматривать необычное дело омички, притворявшейся мужчиной.

В полицию обратилась 27-летняя девушка и рассказала о том, что на протяжении нескольких месяцев ее жестоко обманывала другая девушка такого же возраста. Они познакомились в социальной сети и, что удивительно, даже встретились в реальности, а у заявительницы и мысли не возникло о том, что она виделась с женщиной. Во время свиданий омичка бинтовала грудь, убирала волосы и имитировала мужское поведение, рассказали в пресс-службе суда. Также она жаловалась на плохое материальное положение, долги и необходимость срочной операции. За февраль 2020 года девушка получила от подруги 180 тысяч на операцию, 50 тысяч на расходы, а также золотой браслет и телефон. Позже она призналась, что скрывала от нее свой настоящий пол.

Теперь на омичку завели дело за мошенничество. Ей грозит до 6 лет лишения свободы и крупный штраф.