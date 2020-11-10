Молодой житель Иркутска приехал в Омск и исчез

Сергей Яньков перестал выходить на связь 11 октября. Фото: «Голос Омска»

24-летний Сергей Яньков приехал в Омск из Иркутска и исчез. По словам родных, молодой человек не выходил с ними на связь уже месяц. Семья просит о помощи очевидцев.

– Ищу сына – Янькова Сергея Владимировича, 25.08.1996 года рождения, – пишет в соцсетях мать пропавшего. – Уехал из Иркутска в Омск 11 октября 2020 года. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Большая просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией, сообщить его маме Яньковой Татьяне по номеру 8-924-837-66-38.