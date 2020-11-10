Назначены новые главврачи в БСМП-1 и ГБ-1 им. Кабанова, которые раньше возглавлял Мураховский

Министр назначил на руководство больницами своих бывших заместителей.

Накануне один из известных медиков Омска, Александр Мураховский, стал министром здравоохранения Омской области после отставки Ирины Солдатовой. Медик не смог бы совмещать новую должность и работу главврачом сразу в двух Омских больницах. Напомним, Александр Мураховский возглавлял БСМП-1, которая стала широко известна после попадания туда Алексея Навального, и ГБ-1 имени Кабанова, которую он возглавил чуть позже.

В обеих больницах новыми главврачами стали заместители Мураховского. Теперь БСМП-1 возглавит 43-летний Евгений Осипов, который занимался организационно-методической работой. А во главе ГБ-1 встанет 49-летний Анатолий Малюк, который был заместителем главврача по медицинской части.