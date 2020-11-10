Омичка заперла ребенка в подсобке и пошла на работу

Уборщице пришлось оставить сына в подсобке, а он испугался и начал кричать. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Инцидент произошел в одном из домов на улице 22 Апреля. Жильцы неожиданно услышали крики ребенка, доносящиеся из подвала. Они обратились в правоохранительные органы. На вызов приехали оказавшиеся неподалеку патрульные Росгвардии.

На месте они через дверь поговорили с ребенком. Оказалось, что его взяла с собой на работу мать, которая работает уборщицей. Женщине не с кем было оставить сына, поэтому она закрыла его в подсобке и отправилась убираться в подъездах. Убедившись, что мальчику не нужна медицинская помощь, вскрывать двери не стали, а пошли искать мать.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, женщина действительно была в подъезде неподалеку. Она подтвердила, что оставила 8-летнего сына в подсобке на время работы. После беседы с росгвардейцами омичка поспешила к испуганному сыну.