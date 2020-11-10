Новый антирекорд: В Омской области выявили 223 случая ковида за сутки

В Омской области побит очередной антирекорд за все время с прихода пандемии COVID-19 в регион.

По данным федерального оперштаба на понедельник, 10 ноября, официально подтверждено еще 223 случая заражения коронавирусом за сутки.

В России тесты на ковид оказались положительными у 20 977 человек. Всего за время пандемии заразилось 1 817 109 россиян.

При этом днем ранее был зафиксирован абсолютный антирекорд по суточному приросту заболеваемости и в целом по стране.

В Омской области побит очередной антирекорд за все время с прихода пандемии COVID-19 в регион.

Часть заразившихся переносят ковид почти бессимптомно, однако некоторые – очень тяжело. Поэтому мы присоединяется к настоятельным просьбам медиков – носите маски. Этим вы можете спасти жизни других людей.