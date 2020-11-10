На бульваре Мартынова в Омске в ноябре взялись снова менять плитку

Дорожки вымостят досками из натурального дерева с обрешеткой из бруса хвойных пород. Фото: мэрия Омска

На бульваре Мартынова собираются менять покрытие тротуаров. В очередной раз. Какой именно, местные жители уже сбились со счета.

Напомним, эпопея началась два года назад с началом реконструкции этой территории. Предусмотренную проектом пластиковую плитку подрядчик укладывал систематически, но она ломалась буквально через неделю. Работу переделывали, но почти сразу бульвар возвращался в прежний плачевный вид.

И только недавно заказчики работ пришли к выводу: декоративная пластиковая доска совсем не подходит для места с большой проходимостью, да еще и в условиях сибирских резких перепадов температуры.

Фото: мэрия Омска

Плитку решили заменить на пластины из лиственницы. Но тут уже подрядчик отказался покупать более дорогостоящий материал – ведь в смете был согласован другой. В итоге пока мэрии придется оплатить переделку из казны города. В дальнейшем чиновники не теряют надежды взыскать эти средства – почти 4,7 млн рублей – с подрядчика.

– По решению суда замечания к работам, выполненным в 2018 году, должны быть устранены компанией подрядчиком – ООО «Новые технологии», – сообщает пресс-служба омской мэрии. – Вместе с тем, подрядчик уклоняется от исполнения решения суда. Аукцион на выполнение работ по замене старого террасного покрытия на новое выиграло ООО «Олимп», стоимость работ составила 4 миллиона 679 тысяч рублей. Затраты на проведение этих работ будут в дальнейшем взысканы с подрядной организации ООО «Новые технологии».

Работы, судя по всему, планируют начать как раз с наступлением морозов:

– Подрядная организация «Олимп» в ближайшее время заменит старую террасную доску на новую палубную доску из натурального дерева с обрешеткой из бруса хвойных пород, – говорится в официальном сообщении. – Материалы уже доставили в Омск, однако палубной доске необходима специальная обработка и пропитка для сохранения своих прочностных свойств и защиты от повышенной влажности и других внешних воздействий.