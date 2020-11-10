В Омске легковушка с 5-летним ребенком в салоне протаранила остановку

Иномарку от удара после столкновения откинуло на остановочный павильон. Фото: «ЧП Омск»

Серьезная авария случилась на Красном Пути в районе агроуниверситета.

По предварительным данным, 37-летняя женщина на «Тойоте», поворачивая на улицу Институтскую, не уступила дорогу «Хонде» под управлением 24-летнего водителя.

Фото: «ЧП Омск»

Фото: «ЧП Омск»

Фото: «ЧП Омск»

В результате им не удалось избежать столкновения. От удара второе авто откинуло на остановку. Обе машины и павильон получили сильные повреждения.

В салоне «Хонды» ехал 5-летний ребенок. Его с травмами увезли в больницу.

– Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, – рассказали пресс-служба областной Госавтоинспекции.