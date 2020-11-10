Волонтеры Омского ГАУ награждены памятной медалью Президента России

5 ноября в Законодательном собрании Омской области состоялось торжественное мероприятие, на котором памятными медалями Президента Российской Федерации В.В. Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» были награждены сотрудники и студенты Омского ГАУ – волонтеры-активисты одноименного проекта, который стартовал в Омской области 17 марта.

Без перерыва, до середины августа добровольцы акции «#МыВместе» закупали и доставляли омичам продукты, необходимые лекарства и бесплатные продуктовые наборы для социально незащищенных категорий граждан. Всего же наград удостоены порядка 200 жителей Омской области.

Памятные медали вручали заместитель Председателя Правительства Омской области, министр образования Омской области Татьяна Васильевна Дернова, министр по делам молодежи, физической культуре и спорта Дмитрий Оганесович Крикорьянц. С приветственной речью к собравшимся обратилась Татьяна Васильевна Дернова: «Этот непростой год демонстрирует силу духа и характера, настойчивость и настырность российского народа. И сегодня мне хочется сказать слова благодарности людям, которым не все равно. Я знаю, что вы жить по-другому не умеете, делали и будете делать всё, чтобы кому-то рядом с вами стало легче, чтобы кому-то оказать такую необходимую помощь, без которой человек не справится. Спасибо вам!»

Памятных медалей Президента Российской Федерации «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» удостоены представители Омского ГАУ: - Ольга Владимировна Демидова, начальник лингвистического центра, координатор волонтерского центра «Глобус»; - Елена Сергеевна Титаренко, заведующая общежитием 4/1 студенческого городка № 2; - Самат Айткалиевич Муканов, магистрант 1 года обучения факультета АПЭПиВ; - Станислав Юрьевич Бузмаков, студент 2 курса факультета ТС в АПК; - Светлана Александровна Захарова, студентка 4 курса землеустроительного факультета; - Артем Александрович Бабенко, студент 3 курса факультета АПЭПиВ.

Акция «#МыВместе» входит в состав регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». Всего же за время акции волонтеры обработали 5404 заявки от жителей региона и совершили 4782 выездов. Кроме того, волонтеры в рамках социально значимого проекта «Продуктовая помощь» доставили омичам старше 65 лет 20796 бесплатных продуктовых наборов.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки акция возобновлена: стать волонтером акции можно, зарегистрировавшись на портале ДОБРО.РУ или на сайте мывместе2020.рф

Студенты и сотрудники Омского ГАУ за дополнительной информацией об акции #МЫВМЕСТЕ могут обратиться к координатору волонтерского центра Омского ГАУ Ольге Владимировне Демидовой: https://vk.com/vcomsau

Берегите себя! Любой пожилой человек может оставить заявку на сайте ОНФ или по телефону горячей линии ОНФ: 8-800-200-34-11.