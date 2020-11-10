16 лучших омских аграриев по итогам уборки получат машины от губернатора

Ключи от машин вручит губернатор. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Пандемия не помешает чествованию аграриев в их профессиональный праздник 27 ноября. Торжество пройдет в усеченном формате, но в омском правительстве отметят лучших по итогам урожая. В этом году году, несмотря на летнюю засуху, в регионе собрали хороший урожай.

Как сообщают в пресс-службе омского правительства, решено сохранить традицию вручения автомобилей передовикам сельского хозяйства за трудовые достижения. Церемонию награждения проведет гбернатор Омской области. Уже известно, что Александр Бурков вручит ключи от 16 седанов «Лада-Гранта» лучшим сельским труженикам региона и дипломы районам-победителям в каждой из четырёх природно-климатических зон.

- Переработка сырья и производство готовых продуктов – большой и важный сегмент развития агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности региона, который объединяет сотни предприятий. Впервые по итогам соревнования победитель среди производственников этой сферы получит автомобиль, - рассказала начальник правового и организационно-кадрового управления Минсельхоза Мария Харченко.