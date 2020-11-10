Несмотря на запрет, в Омске по ночам продолжают работать кафе и рестораны

Заведениям общепита запретили работать по ночам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в Омской области на последнем оперштабе приняли решение об ограничении в деятельности заведений общепита. Им запретили работать по ночам.

Однако не все соблюдают это требование.

– Проверено 30 заведений в Омске. Наиболее крупные не работали. Выявлено 10 нарушителей, – заявил начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами министерства региональной безопасности Юрий Чистяков. – Не буду их называть, чтобы не создавать рекламу. Но там были кафе, ночные клубы и караоке-бары. Не очень понятна позиция владельцев заведений. Штраф за нарушение предусмотрен от 100 до 300 тысяч. Это безответственность. В сложившейся ситуации без внимания это не оставим, проверки будут более интенсивными. В соседнем Казахстане уже блокпосты на въездах в населенные пункты стоят. Лучше пусть будут небольшие ограничения, чем так.

Напомним, прошлой весной, во время первой волны ковида, в регионе и вовсе были закрыты все заведения общепита. Долгое время им было разрешено готовить еду только навынос. Рестораторы даже присоединились в акции «Голый голод».

Таким образом они пытались привлечь внимание властей и заявить, что долгого простоя большинство кафе и ресторанов города просто не переживут.