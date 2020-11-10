Талантливые дети получат премии Губернатора

На рассмотрение конкурсной комиссии в этом году было представлено 35 творческих работ по 6 категориям. Премия «Мир открытых возможностей» присуждается в номинациях «Инструментальное мастерство и вокал», «Образование и наука», «Техническое творчество и декоративно-прикладное искусство», «Спортивные достижения», «Литературное искусство» и «Изобразительное искусство». Имена шести победителей уже названы. По информации Министерства труда и социального развития Омской области в этом году в номинации «Образование и наука» победу одержала Мария Гришечкина из Нижнеомского района. В «Инструментальном мастерстве и вокале» не было равных Максиму Крапивницкому из Омска. В номинации «Техническое творчество и декоративно-прикладное искусство» пальму первенства взяла Настастья Голявина из областного центра. По решению конкурсной комиссии в «Спортивных достижениях» лауреатом стал омич Вадим Шенфельд, а в «Изобразительном искусстве» – Елизавета Круглова, также из Омска. В номинации «Литературное искусство» победу присудили Александру Болдырю из Шербакульского района. Премия для одаренных детей-инвалидов «Мир открытых возможностей» учреждена Губернатором Виктором Назаровым в 2013 году. Ее размер составляет 70 тысяч рублей. Соискателями премии являются дети-инвалиды, имеющие особые успехи в обучении, достижения в научной деятельности, в области литературы и искусства, различных областях технического творчества, победители международных, всероссийских, межрегиональных и областных спортивных соревнований.

Сегодня в Омской области проживают 8,8 тыс. детей и подростков, имеющих инвалидность. В регионе действуют общественные организации, деятельность которых направлена на защиту прав и интересов людей с разными возможностями здоровья, детей с особенностями в развитии.