«С мая боремся за его жизнь»: Омичка пожаловалась, что ее умирающего отца отказались брать в больницу

Дочь пациента требовала от приехавшей на вызов бригады скорой помощи везти ее отца к зданию минздрава. Фото: Архив "КП"

Очередная жалоба на отсутствие жизненно необходимой помощи от медиков и пост в соцсетях как последняя надежда добиться спасения появились накануне в паблике «Инцидент Омск».

– Мы с мая боремся за жизнь отца, – рассказывает автор сообщения. – Не знаю уже, куда обращаться. На прошлой неделе вызывали ему скорую. Приехала спустя 8 часов. Госпитализировать отказались – некуда. Папа Решетников Владимир Павлович, 1951 года рождения. Сегодня были у кардиолога в «Евромеде». Нам сказали срочно вызывать скорую.

По словам его дочери, у 69-летнено мужчины диагностированы очень серьезные кардиологические проблемы. Среди прочих диагнозов – «асцит» – когда в легких скапливается жидкость из-за того, что сердце уже совсем не справляется со своей работой. Помочь в таких случаях способны только врачи в стационаре.

– Мы вызвали скорую, через три часа приехала реанимация, – продолжает дочь пациента. – Госпитализировать отказалась, ссылаясь, что некуда везти. Предложила посадить его к нам в машину и везти к министерству... Человек задыхается, а мы не знаем, как помочь. Я тут же позвонила опять в «03», описала ситуацию. Оператор номер 20 – так он представился – ответил: «Скорая не знает, куда везти, а я тем более.. Помочь ничем не можем».

«Комсомолка» обратилась за комментарием по поводу этой ситуации в пресс-службу областного минздрава. Вот, что там ответили:

– Вчера я лично разговаривала с этой девушкой до ночи, – рассказала нам официальный представитель минздрава. – Если по существу: мы подняли данные с 1 ноября. За последние 10 дней скорую они не вызывали. Пациент имеет хроническую болезнь сердца. Но диагноз «асцит» у него не подтвердился. Дочка накричала на вызванную нами вчера вечером бригаду, требовала отвезти отца в больницу. Сказала доктору: что хорошие бригады возят к минздраву. На что врач ответила: «Хотите – везите». На этом разговор был окончен. Кроме скорой специалист министерства здравоохранения поговорил с супругой пациента. В ходе разговора были выяснены все детали: основной диагноз, давность болезни, список принимаемых препаратов и т.д. Было принято решение госпитализировать пациента сегодня днем, места в кадиодиспансере есть, все необходимые препараты и человеческие ресурсы тоже. Вся необходимая помощь будет оказана. В данный момент скорая уже находится у их подъезда.