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Лучшим студентам Омского ГАУ вручили свидетельства о присвоении звания стипендиата АО «Российский сельскохозяйственный банк»

На заседании Ученого совета университета состоялось торжественное вручение свидетельств АО «Россельхозбанк» лучшим студентам Омского ГАУ. Обладателями именных стипендий стали 10 студентов вуза, которые успешно прошли конкурсный отбор.
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С поздравлениями и наилучшими пожеланиями выступила ректор Омского ГАУ Оксана Викторовна Шумакова. Свидетельства о присвоении звания стипендиата АО «Российский сельскохозяйственный банк» на 2020/21 учебный год вручил директор Омского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Лев Николаевич Янеев. Он поздравил стипендиатов и отметил, что в организациях агропромышленного комплекса сейчас востребованы специалисты практически во всех областях, не только агрономы, зооинженеры, ветеринары, но в том числе и программисты, финансисты, бухгалтеры.

В конкурсе на соискание именной стипендии приняли участие студенты, имеющие высокие баллы в учебе и активно занимающиеся научной деятельностью. Кандидаты подготовили научные проекты на тему: «Влияние специализации на экономику отрасли» и презентацию своих проектов.

Кандидатуры студентов, чьи проекты успешно прошли защиту на университетском и региональном уровнях, были утверждены правлением банка и включены в стипендиальную программу АО «Россельхозбанк».

Поздравляем с присвоением звания стипендиата АО «Российский сельскохозяйственный банк»: Грачёву Наталью (экономический факультет), Зимина Антона (факультет технического сервиса в АПК), Кирееву Маргариту (факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования), Кузьменко Анастасию (факультет ветеринарной медицины), Новикову Валентину (землеустроительный факультет), Сысоева Николая (экономический факультет), Перфильеву Елену (факультет технического сервиса в АПК), Тесля Елену (факультет ветеринарной медицины), Шаповалова Дмитрия (Тарский филиал ФГБОУ ВО Омский ГАУ), Яковлеву Алину (землеустроительный факультет).

Желаем дальнейших успехов, новых идей и проектов!

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