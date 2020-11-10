Лучшим студентам Омского ГАУ вручили свидетельства о присвоении звания стипендиата АО «Российский сельскохозяйственный банк»

С поздравлениями и наилучшими пожеланиями выступила ректор Омского ГАУ Оксана Викторовна Шумакова. Свидетельства о присвоении звания стипендиата АО «Российский сельскохозяйственный банк» на 2020/21 учебный год вручил директор Омского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Лев Николаевич Янеев. Он поздравил стипендиатов и отметил, что в организациях агропромышленного комплекса сейчас востребованы специалисты практически во всех областях, не только агрономы, зооинженеры, ветеринары, но в том числе и программисты, финансисты, бухгалтеры.

В конкурсе на соискание именной стипендии приняли участие студенты, имеющие высокие баллы в учебе и активно занимающиеся научной деятельностью. Кандидаты подготовили научные проекты на тему: «Влияние специализации на экономику отрасли» и презентацию своих проектов.

Кандидатуры студентов, чьи проекты успешно прошли защиту на университетском и региональном уровнях, были утверждены правлением банка и включены в стипендиальную программу АО «Россельхозбанк».

Поздравляем с присвоением звания стипендиата АО «Российский сельскохозяйственный банк»: Грачёву Наталью (экономический факультет), Зимина Антона (факультет технического сервиса в АПК), Кирееву Маргариту (факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования), Кузьменко Анастасию (факультет ветеринарной медицины), Новикову Валентину (землеустроительный факультет), Сысоева Николая (экономический факультет), Перфильеву Елену (факультет технического сервиса в АПК), Тесля Елену (факультет ветеринарной медицины), Шаповалова Дмитрия (Тарский филиал ФГБОУ ВО Омский ГАУ), Яковлеву Алину (землеустроительный факультет).

Желаем дальнейших успехов, новых идей и проектов!