Омская область получила 15 миллионов на борьбу с коронавирусом

Федеральные деньги планировали потратить на обустройство лабораторий для проведения анализов на ковид. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как недавно стало известно СМИ, Омская область получит 15 миллионов на борьбу с коронавирусом. На эти деньги региону нужно оборудовать не менее одной лаборатории, проводящей анализы на коронавирус по методу ПЦР (мазок). Теоретически, анализы на коронавирус для омичей должны стать доступнее.

Договор между федеральным и региональным минздравом заключили 5 ноября, как сообщает "СуперОмск". Его подписали заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев и бывшая министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова. Именно в этот день губернатор Омской области Александр Бурков объявил об отставке Солдатовой.