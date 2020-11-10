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Омская область получила 15 миллионов на борьбу с коронавирусом

О федеральных деньгах договорилась бывший министра здравоохранения Солдатова
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Федеральные деньги планировали потратить на обустройство лабораторий для проведения анализов на ковид.

Федеральные деньги планировали потратить на обустройство лабораторий для проведения анализов на ковид.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как недавно стало известно СМИ, Омская область получит 15 миллионов на борьбу с коронавирусом. На эти деньги региону нужно оборудовать не менее одной лаборатории, проводящей анализы на коронавирус по методу ПЦР (мазок). Теоретически, анализы на коронавирус для омичей должны стать доступнее.

Договор между федеральным и региональным минздравом заключили 5 ноября, как сообщает "СуперОмск". Его подписали заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев и бывшая министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова. Именно в этот день губернатор Омской области Александр Бурков объявил об отставке Солдатовой.