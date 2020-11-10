В Омске из-за пандемии ковида снова закрывается зоопарк на Жукова

Фото: омский экоцентр

В Омске продолжает оставаться напряженной обстановка с ростом заболеваемости коронавирусом. Только вчера было объявлено о 220 новых случаях заражения за сутки.

Многие омские предприятия перевели сотрудников на удаленную работу – там, где это возможно. Накануне стало известно о переходе на дистанционку всех детских школ искусств.

Пришлось снова закрыть двери и городскому зоопарку на улице Жукова.

– Опять разлука, – говорится в официальном сообщении на странице экоцентра в соцсети «ВКонтакте». – Как мы и опасались, приходится делать это снова. С завтрашнего дня зоопарк прекращает принимать посетителей. Пока на неделю, до 16 ноября. Полагаем, объяснять причины никому не надо. Мы откроемся, как только это станет возможным. Берегите себя и своих близких!

Большереченский зоопарк, который прошлой весной, в первую волну ковида в регионе, также закрывался, сейчас пока еще продолжает работать.