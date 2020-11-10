АО «Омск РТС» пересчитает пени должникам

Для участия в акции необходимо в срок до 31 декабря 2020 года погасить всю имеющуюся задолженность, дополнительно оплатив в декабре начисление за декабрь. Кроме того, если размер пеней составляет более 500 рублей, в декабре необходимо оплатить не менее 50 % от суммы пеней, начисленных на 31.12.2020. Акция не распространяется на сумму задолженности по пеням, обеспеченной вступившим в законную силу решением суда о её взыскании.

На лицевых счетах абонентов, выполнивших условия акции, будет произведён перерасчёт пеней:

- до 0,00 руб., если их размер не превышал 500 рублей,

- до 0,00 руб. остаток пеней после оплаты не менее 50% от их суммы, если их размер превышал 500 рублей.

Долговые пени у участников, выполнивших условия акции, будут пересчитаны на лицевых счетах в платёжной квитанции за февраль 2021 года. Подробные условия и информация о правилах проведения акции размещены на сайте компании omskrts.ru в разделе «Потребителям/ Населению/ Акции». Кроме того, подробности проведения акции можно уточнить по тел.: 945-017

ДЛЯ СПРАВКИ

Пени начисляются в соответствии со ст. 155 ЖК РФ. Пени начисляются, начиная с 31-го дня, следующего за днём наступления установленного срока оплаты (установленный срок оплаты - до 10 числа месяца, следующего за расчётным).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 424 от 6 апреля 2020 г. до 1 января 2021 года пени не начисляются. Участникам акции будут пересчитаны пени, начисленные до вступления в силу данного Постановления.