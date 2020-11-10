В Омске хирург брал деньги за бесплатные детские операции

Дело скоро передадут в суд для рассмотрения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне омская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении детского хирурга из городской детской больницы №3.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что по версии следствия в 2018-2019 годах врач получал от родителей детей, которых собирался оперировать, деньги за оказание медицинских услуг. По факту, эти операции входили в перечень бесплатных и никем оплачиваться были не должны. Следователи подсчитали, что хирург получил около 175 тысяч рублей. Свою вину медик не признал.

Дело рассмотрят в суде по существу. Оно будет находиться на контроле прокуратуры.