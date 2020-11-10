В минздраве омичам при температуре посоветовали вызывать врача на дом

Давка в приемной поликлиники происходит каждое утро. Фото: ВКонтакте

Омичи снова пожаловались на огромные очереди в поликлиниках. На этот раз омич поделился фотографиями забитой людьми приемной в поликлинике №2. Ждать приема на улице становится совершенно невыносимо из-за холода, поэтому пациенты вынуждены заходить в помещение, где уже не идет речи о соблюдении дистанции.

- Попасть на прием невозможно. Если у тебя пневмония 40%, температура, стоишь как все, и всех заражаешь! Ни о каких 1,5 метрах речи не идёт, давка. Смешно после такого смотреть телевизор и слушать как у нас все хорошо, - отмечает автор поста.

Соблюдать дистанцию в таких условиях просто невозможно. Фото: ВКонтакте

В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области откликнулись в комментариях и посоветовали тем, сто себя плохо чувствует, в очередях не стоять.

- Если у вас температура и вы плохо себя чувствуете, вызовите врача на дом, - подсказали выход из ситуации в ведомстве.

В комментариях омичи отвечают, что дождаться визита врача домой тоже не легкая задача. Иногда на это может понадобиться несколько часов, а иногда и дней.