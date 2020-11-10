Соцсети: В Омске уже разбился один из новых троллейбусов «Адмирал»

Новый троллейбус попал в серьезное ДТП, Фото: vk.com

Крупно не повезло одному из водителей новенького троллейбуса «Адмирал». Очередная партия этих современных машин поступила в Омск только на прошлой неделе. Соцсети сообщают: в тоге одна из машин уже разбита.

Сибиряки стали очевидцами крупной аварии троллейбуса с легковушками на проспекте Карла Маркса. Свидетели утверждают: в районе "Детского мира" троллейбус столкнулся с внедорожником и иномаркой. Сообщается, что из-за столкновения в центре города образовалась большая пробка.

Фото с места ДТП появилось в соцсетях. Омичи активно комментируют снимок, однако непонятно, кто виновник этой аварии. Известно, что никто не пострадал.

Правда, в мэрии утверждают, что троллейбус в аварию не попадал и повреждений не получал. В администрации сообщили, что на фото троллейбус стоит рядом с местом происшествия из-за поломки контактной линии. Разбившиеся легковушки его не задели.