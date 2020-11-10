Горсовет лишит нового омского министра здравоохранения депутатского мандата

Александр Мураховский стал новым министром здравоохранения. Фото: Twitter.com

Александр Мураховский, в конце прошлой недели назначенный министром здравоохранения Омской области, откажется от депутатского мандата. Об этом стало известно накануне. Чиновник сложит с себя полномочия народного избранника.

По закону пост в министерстве относится к исполнительной власти, а значит работа в органе местного самоуправления, к которому относится горсовет, по закону запрещена. Поэтому придется отказаться от мандата. Заседание, на котором Мураховского лишат статуса депутата, пройдет уже 12 ноября.

Добавим, что о назначении бывшего главного врача БСМП №2 министром здравоохранения стало известно в конце прошлой недели. Мураховский сменил на этом посту отправленную за скандал со скорыми и нехватку мест в больницах Ирину Солдатову.