На Левом берегу в Омске скорректировали работу двух светофоров

Эффективность изменений можно будет оценить в часы пик. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Левобережье изменили схему работы светофоров на двух перекрестках: улицы Лукашевича и проспекта Комарова, а также улицы Лукашевича и улицы Степанца.

– В связи с организацией выделенных полос для общественного транспорта специалистами департамента транспорта проводился мониторинг дорожной ситуации по улице Лукашевича в межпиковые и пиковые часы, – сообщает пресс-служба омской мэрии. – По результатам обследований были разработаны схемы изменения режимов работы светофорных объектов, которые были реализованы 7 ноября.

В итоге для светофора на пересечении улиц Лукашевича и Степанца введена дополнительная фаза, в которой одновременно осуществляет движение транспорт по улице Лукашевича со стороны моста имени 60 лет ВЛКСМ прямо и налево. Длительность разрешающего сигнала светофора для прямого направления увеличили на 17 секунд.

На пересечении улицы Лукашевича и проспекта Комарова разрешающий сигнал светофора для движения транспорта по улице Лукашевича также будет гореть дольше.

Эффективность нововведения специалисты дептранспорта планируют оценить еще и в вечерний час пик.