Омские школы искусств переходят на дистанционку из-за пандемии

Омские ДШИ пока будут обучать детей онлайн. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С понедельника, 9 ноября, все омские детские школы искусств перешли на дистанционную форму обучения. Такое распоряжение губернатор сделал из-за роста в регионе заболеваемости коронавирусом, пневмониями и ОРВИ.

Как сообщили в департаменте культуры мэрии, педагоги проводят занятия в полном объеме. Расписание уроков и задания учреждения размещают на официальных сайтах, а также в группах в социальных сетях.

– Такой формат обучения не является новым для преподавателей – у них уже есть накопленный опыт, собственные разработки, определенные правила, по которым они занимаются с детьми, – рассказала специалист по взаимодействию с детскими школами искусств департамента культуры мэрии Омска Ольга Еремина. – Педагоги не просто дают ребятам задания, а ведут уроки онлайн. Это не та удаленная работа, которая была весной, сейчас все преподаватели ведут занятия со своего рабочего места.

Всю важную информацию, например, как подать заявку на доступ к специальной программе «Навигатор», учащиеся и их родители могут найти в официальных сообществах учреждений в соцсетях и на сайтах появилась важная информация о необходимости подавать заявки на действующие образовательные программы через информационную систему «Навигатор».

– Здесь размещаются все необходимые инструкции, как это сделать, – подчеркнул и. о. директора департамента культуры мэрии Олег Федоренко. – Министерство образования РФ будет вести статистический учет обучающихся именно через систему «Навигатор», поэтому очень важно, чтобы каждый ребенок, занимающийся в детской школе искусств, прошел эту регистрацию, подал заявку через «Навигатор», а мы смогли его зачислить на обучение.