В Омске на линию выйдут 24 новеньких трамвая

Губернатор не скрывает: путь к заключению выгодного для местного бюджета контракта не был простым. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В регионе продолжается планомерное обновление подвижного состава общественного транспорта. Омское правительство заключило контракт с "Уралтрансмаш" на поставку 24 новеньких трамваев "Спектр" на беспрецедентно выгодных условиях. Корпорация согласилась на рассрочку платежа на пять лет и без каких-либо надбавок. Лично в переговорах участвовал омский губернатор Александр Бурков. Он признает: процесс был не из легких, но стороны обо всем смогли договориться.

- Мы долго шли к этому контракту. Самое главное - из всех проектов по обновлению общественного муниципального транспорта, а это были автобусы, троллейбусы и сегодня 24 трамвая, — это самый выгодный контракт, - сказал омский губернатор. - Во-первых, здесь нет высокой цены. Сегодня на предприятии «Уралтрансмаш» данный трамвай стоит дороже. Во-вторых, у муниципалитета Омска контракт напрямую с производителем, соответственно, нет никаких лизинговых платежей. Самое главное, я подчеркну, что корпорация «Уралвагонзавод», в которую входит завод-изготовитель, пошла на то, чтобы продать нам этот трамвай в рассрочку на 5 лет. Таких комфортных условий, безусловно, мы нигде больше получить не могли.

Первые 12 машин из партии уже поступили в Омск. Губернатор Александр Бурков рассчитывает, что пассажиры оценят их по достоинству. По его словам, трамваи прослужат сибирякам не менее 20 лет.

- Мне кажется, трамваи «Спектр» порадуют омичей, сделают более комфортными их поездки и передвижения по городу, - говорит глава региона. - Безусловно, развитие экологически чистого вида транспорта - в приоритете. У нас планируется дальнейшее обновление троллейбусного парка - вторая партия в следующем году. Поэтому будем дальше создавать более комфортные условия для жизни наших омичей.

Новые трамваи очень современные. Как сообщает пресс-служба омского правительства, они отличаются высокой экономичностью и комфортабельностью. Вагон полунизкопольный – имеет низкий пол в средней части вагона, где находится накопительная площадка для установки детских и инвалидных колясок.

Больше всех новым трамваям рады машинисты. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В салоне есть 28 мест для сидения, полная вместимость – 170 человек. Отделка вагона выполнена из самых современных материалов. Салон вагона теплый, комфортный, просторный и вместительный – предусмотрены антивандальные сиденья, системы громкой связи и визуального информирования об остановках, а также наружные громкоговорители для оповещения пассажиров. Кроме того, основных систем вагона предусмотрено компьютерное управление, а значит новые трамваи "Спектр" будут очень удобны еще и для машинистов. Также трамвай оборудован системой ГЛОНАСС.