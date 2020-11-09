Омичи жалуются на попрошаек, которые создают аварийные ситуации на дорогах

Омичи опасаются, что женщину рано или поздно собьют. Фото: ВКонтакте

Накануне в соцсетях появились жалобы от омичей на попрошайку-колясочницу, которая постоянно появляется на Левобережье на перекрестке улиц Волгоградская и бульвара Архитекторов. Все осложняется тем, что это оживленный перекресток, ведущий к МЕГЕ, там постоянно много машин.

- Эта дама регулярно создает аварийные ситуации! Катается по середине дороги, постоянно пьяная, пристаёт к автомобилистам, ведёт себя неадекватно, мешает движению транспорта, а ведь скоро начнется гололёд. Неоднократные обращения в УМВД никакого результата не принесли, - отмечают водители.

В комментариях нашлось немало людей, которые постоянно наблюдали женщину на оживленной дороге. Некоторые отмечают, что дама постоянно под шафе и может действительно стать причиной аварии.