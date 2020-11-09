Омич продал чужие квартиры за 6 миллионов рублей

Бизнесмену придется вернуть деньги покупателям квартир. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омске вынесли приговор по делу бизнесмена, продававшего омичам квартиры, которых у него не было.

Как рассказали в прокуратуре, предприниматель в 2013 году занимался крупными поставками бетона. Он заключил договор со строительной фирмой на поставку материалов, а в качестве оплаты должен был получить несколько квартир в готовом доме. Сроки он сорвал и квартир не получил, но к тому моменту успел их продать. Одну даже два раза. Общая выручка от махинаций составила более 6 миллионов рублей.

Свою вину бизнесмен не признал и утверждал, что пытался возместить ущерб покупателям, но никаких дей ствий за 7 лет по выплате денег так и не предпринял. Теперь вернуть все деньги придется. Сегодня Кировский районный суд обязал бизнесмена сделать это и приговорил к 3,6 годам лишения свободы в колонии общего режима.