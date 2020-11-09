Стала известна погода в Омске на неделю

На конец осени в Омске установится мягкая, прохладная погода.

В Омске пока продолжает держаться аномально теплая для ноября погода. Днем столбик термометра продолжает упорно оставаться на плюсовой отметке.

По прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, такая комфортная погода продлится, как минимум, до середины наступившей недели.

Во вторник, 10 ноября, ночью будет 0...-5, днем -2...+3 градуса. Ясная погода будет чередоваться умеренными осадками в виде дождя и мокрого снега. Ветер – юго-западный, 9-14 м/с.

В среду, 11 ноября, ночью прогнозируют - 1...-6, днем - 2...+3 градуса. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью западный, северо-западный 7-12 м/с. Днем западный, юго-западный 4-9 м/с.

Станет немного холоднее в четверг, 12 ноября. Температура ночью составит -3…-8, днем -1…-6 градусов.